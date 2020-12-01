Bursa Belediyesi'nden Masterchef’e ödenen para ortalığı karıştırdı

MasterChef'in Bursa'da çekilen bölümü şehri karıştırdı.

sozcu.com.tr'den Veli TOPRAK'ın haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışma için yapılan ödemenin yarısının Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) tarafından karşılandığını açıkladı.

Ancak BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Kesinlikle hiçbir yere bu tür paralar harcamayız. Bizim bu tür faaliyetler için bütçemiz yok” dedi. CHP'li Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ise, yarışma için 600 bin TL+KDV ödendiğini açıkladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 22 Kasım'daki bölümü Bursa'nın tarihi mekanlarında çekildi.

TEKZİP ETTİ

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 jüri üyesine ödül verdi. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ise, yarışma için Büyükşehir Belediyesi'nin 600 bin TL+KDV tutarında ödeme yaptığını söyledi. Aktaş, Meclis toplantısında konu gündeme getirilince ücretin yarısının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandığını söyledi ancak ne kadar ödeme yapıldığını açıklamadı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, Aktaş'ı tekzip eden bir açıklama yaptı. Covid-19 tedavisi nedeniyle evinde karantinada olan Burkay, “Kesinlikle hiçbir yere bu tür paralar harcamıyoruz, BTSO olarak bu tür faaliyetlere bütçemiz yok. Alinur Başkan programdan bana bahsetti, sponsor olalım diye, ben de Bursa'da gıda işi yapan arkadaşlara bahsettim, onlar sponsor oldular ve hatta programda konuk oldular” dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu duruma tepki göstererek, “Alinur Aktaş, herkesin evine ekmek götürebilmenin derdine düştüğü bir dönemde, TV programı için Bursa'nın yaklaşık 500 bin TL'sini daha heba etti” dedi. Türkiye'nin en büyük gelire sahip 4 belediyesinden birisi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemde borç batağına sokulduğunu ve Bursalıların parasının ‘har vurulup harman savurulduğunu' iddia eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, daha Rize'de yapılan meydan için gönderilen 584 bin TL'nin mürekkebi kurumadan, şimdi de TV kanallarına tanıtım için büyük paralar ödendiğini öne sürdü.