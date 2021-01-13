Brezilya'dan Sinovac açıklaması: Etkinlik oranı yüzde 50.38

São Paulo merkezli Butantan Enstitüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, son aşama denemelerinin CoronaVac aşısının yüzde 78 ile yüzde 100 arasında etkili olduğunu ve ciddi hastalık vakalarına karşı tam koruma sağladığını gösterdiğini duyurmuştu.

Ancak baskıların ardından Butantan Enstitüsü bu oranlara yalnızca hafif ila şiddetli Kovid-19 vakaları yaşayan gönüllülerin verileriyle ulaşıldığını söyledi. Enstitü, "çok hafif" Kovid-19 vakalarına yakalanan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar da dahil olmak üzere tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alındığında, toplam etkinlik oranının yüzde 50.38'e düştüğünü belirtti.

Brezilyalı doktorlar, CoronaVac’ın ilk kez geçen ay açıklanması planlanan etkinlik oranının parça parça ve alışılmışın dışında duyurusunun, halihazırda almaya isteksiz olan birçok Brezilyalı için, aşının güvenilirliğine daha çok zarar verme riski taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Bengi Başer de aşının etkinliğinin yüzde 50.38 olmasını Twitter'da şu sözlerle yorumladı: "Sinovac’ın Brezilya’daki yerel ortağı, 3. fazda aşının etkinlik oranını yüzde 50.4 olarak bildirdi. Ancak bu çalışmaya, çoklukla salgının etkin olduğu dönemde ön safta çalışan sağlık çalışanları ve ileri yaş grubu alındığı için değerlerin böyle düşük olabileceği belirtiliyor."

Reuters haber ajansının iki kaynağına dayandırdığı bugünkü haberinde, Çin'in Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac Covid-19 aşısının etkinlik oranının yüzde 60'ın altında olduğu ifade edilmişti.

Sinovac'ın Kovid-19 aşısı Endonezya'da yapılan testlerde yüzde 65 etkili olmuştu. Türkiye'de ise aşının etkili olma oranı yüzde 91,25 olarak açıklanmıştı.