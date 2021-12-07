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Brezilya'da Kan Donduran Olay! Kendi Mezarını Kazdırdılar!

Brezilya'da yaşayan 21 yaşındaki Amanda arkadaşının doğum gününde en büyük dehşeti yaşadı. Kendisinden günlerce haber alınamayan genç kadının cesedi bir sahile gömülmüş halde bulundu. Polis soruşturması sonrasında genç kadının ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı...

Gündem 07.12.2021, 13:55 07.12.2021, 14:00
Brezilya'da Kan Donduran Olay! Kendi Mezarını Kazdırdılar!

Brezilya'da dehşete düşüren büyük bir olay yaşandı. Arkadaşının doğum günü partisine giden 21 yaşındaki Amanda Albach'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Genç kadının akıbeti polis soruşturmasından sonra oraya çıktı.Amanda ve onunla birlikte katılan diğer arkadaşları, genç kadın partiden ayrıldıktan sonra bir kez daha görmediklerini söylese de yaptıkları tutarsız açıklamalar sonucunda ortaya kan donduran sonuçların çıkmasına neden oldu...

21 yaşındaki Amanda Albach, Cuma günü Brezilya'nın güney kesimindeki Santa Catarina eyaletinde yer alan Irapiruba Norte de Laguna sahiline gömülmüş halde bulundu. Genç kadının en son, yakındaki Florianopolis şehrinde bir partiye katıldığı öğrenilmişti.

TUTARSIZ AÇIKLAMALAR

Genç kadının ailesinin avukatı Michael Pinheiro, "Arkadaşları Amanda'nın partiden ayrıldıktan sonra onu bir daha görmediklerini söylediler" ifadelerini kullandı. Ancak genç kadının kaybolmasında partide bulunanların bir parmağı olduğuna dair şüphe uyandırması sonucunda  'tutarsızlıklar' bulunarak partide yer alan arakadaşları şüpheli olarak kabul edildi. Genç kadının son olarak 15 Kasım gecesi ailesine bir sesli mesaj gönderdiği öğrenildi.

Amanda'nın avukatı olan Pinheiro, Amanda, ailesine 20:40 civarında Fazenda Rio Grande'ye döneceğini söyleyen bir mesaj göndediğini açıkladı. Daha sonrada ise ondan bir daha haber alınamadığını eklemiştir. Cep telefonunun kapalı olduğunu ve Amanda'nın bir daha WhatsApp'a girmediğini de eklemiştir. 

KENDİ MEZARINI KAZDI

Korkunç cinayet ile ilgili biri kadı üç şüpheli tutuklandı içlerinden birisi itirafta bulundu. Şüphelilerden biri, Amanda'nın kendi mezarını kazmaya zorladıkalrından sonra vurularak öldürdüklerini söyledi.

SESİ GARİP GELİYORDU

Polis, Albach'ın akrabalarının sesinin garip geldiğini ve sesli mesajın arka planında rüzgar olduğunu söylediklerini bildirdi. Ayrıca şüphelilerden birinin cinayetin Albach'ın sesli mesajının ailesine göndermesinden sonra öldürüldüğünü itiraf etmiştir. Polis şefi, Amanda'nın zanlılardan birinin elinde silah tutarken fotoğrafını çekip insanlara gönderdiği gerekçesi ile öldürülmüş olabileceğini belirtti. Soruşturma devam ederken üç şüpheli hakkında henüz bir suçlama yöneltilmemiştir.

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