Brand Week Istanbul'da ilk gün sona erdi!

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Brand Week Istanbul, bugün 9 ayrı salonda gerçekleşen panellerle başladı. Zorlu PSM’de kapılarını açan etkinlikte “Time to Reset” teması işleniyor. Hikâye anlatıcılığında yeni trendler, tasarımda inovasyon ve Türkiye’nin geleceğinin konuşulduğu etkinliğin ilk gününde Salesforce.com Dijital Lideri Vala Afshar, Ekonomist Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Siyasi Danışman ve Öykü Dialogue International Ajans Başkanı Necati Özkan, Davranış Bilimci ve Nudgestock Sunucusu Tara Austin, Gazeteci Fatih Altaylı ve Oyuncu Zerrin Tekindor gibi birçok önemli isim sahne aldı.

“Sanatçının Reset Mekanizması Empatidir” başlıklı panelde konuşan Onur Konuğu Demet Akbağ, “Amcamlar, yengemler, dayımlar hafta sonu bize gelirlerdi. İlk gösterilerimi onlara yaptım. İlk alkışı onlardan aldım. Anne ve babamın yatak odası benim kulisimdi. O dönemler daha çok taklit yapıyordum. İlk alkışı aile içinde aldım. Ancak bununla yetinecek biri değilim. 9 yaşında başlayan oyuncu olma arzum hiç dinmedi. Kendi kuşağımın insanı olarak çok sıkıntı çektiğimi söyleyemem. Ancak süreç içerisinde bazı ailevi sorunlar yaşadık. Konservatuara girdiğimde hepsi oyuncu olmama ikna oldular. Şimdiki gençlerin sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Sonuç olarak 9 yaşından beri hayalini kurduğum şeye sahip oldum. Bu çok ayrıcalıklı bir durum” dedi.

“Türkler değişim geçiren bir millet ve bizler değişebiliyoruz”

“Bir Kent Nasıl Resetlenir? Geçmişten Geleceğe Yaşam Alanları” başlıklı panelde konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türkler değişime son derece açık bir toplum. Hatta bize barbar diyorlar ya ben bununla gır gır geçiyorum. Değişim ve örgütlenme büyük vasıflar. Türkler olarak en büyük değişimimiz denize intibak etmektir. Biz tarihsel süreçte bir sürü şeye intibak ettik. Yazıya, dine intibak ettik. Türkler değişim geçiren bir millet ve bizler değişebiliyoruz” dedi.

Fark Yaratan Kadınlar Ödülü sahiplerini buldu

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden bir dünyada ortaya koydukları irade ve liderlikle ilham, cesaret ve umut aşılayan kıymetli kadınların başarılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Fark Yaratan Kadınlar 10’uncu senesini kutladı.

Brand Week Istanbul kapsamında düzenlenen ödül töreninin açılışı Kimberly – Clark Türkiye Orta Asya ve Kafkasya Pazarlama Direktörü Orjin İbar’ın konuşmasıyla başlarken, fark yaratan 11 kadın ödüllerine kavuştu

.Yaşam Boyu Onur Ödülü - Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversiesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

Marka/Pazarlama - İlke Toptaş, Meta Türkiye Ülke Direktörü

Marka/Pazarlama - Derya Atasoy, Zai Yaşam Kurucusu

Marka/Pazarlama - Ece Tonbul, Palama Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

Marka/Pazarlama - Ayça Kaya, Sephora Türkiye CMO’suTeknoloji - Rina Onur Şirinoğlu, Spyke Games Kurucu Ortağı & CEO’su

Sosyal Sorumluluk - Hacer Foggo, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu

Sınırları Aşanlar - Pınar Toprak, Besteci

Sınırları Aşanlar - Birce Akalay, Oyuncu

Medya - Nüket Mutlu, Oksijen Gazetesi Haftalık Yayıncılık A.Ş. İmtiyaz Sahibi

Reklam - Zeynep Orbay, Wieden+Kennedy Amsterdam Kreatif Direktörü