Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada’dan saat 07:00, 10:00 ve 14:00’de, Geyikli’den ise saat 08:00, 11:00 ve 15:00′ yapılması planlanan seferlerimiz ile Gökçeada’dan saat 07:00 ve 13:00’de, Kabatepe’den ise saat 09:00 ve 15:00’de yapılması planlanan seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.