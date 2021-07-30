Borsada çok konuşulacak halka arz: Kızılbük GYO

Borsagundem.com'un haberine göre halka açık Sinpaş GYO, Marmaris’teki arsasını kısmi bölünme yöntemiyle Kızılbük GYO’ya devrediyor. Arsaya 230 milyon 498 milyon lira değer biçiliyor. 9.5 milyona yakın küsurat da eklenerek şirketin sermayesi 240 milyon liraya yükseltiliyor.

Projenin 2027'de bitmesi öngörülüyor. Bitmiş haliyle böyle görünecek.

Bu şekilde Mart ayı sonunda Kızılbük GYO’nun temelleri atılıyor ve halka arz düğmesine basılıyor. Halka açık Sinpaş GYO, projeyi kendisi yapmak yerine kısmi bölünmeyle başka bir şirket üzerinden yürütmeyi tercih ediyor.

Şirketin sitesinde halka arz için talep toplanıyor.

Bu arada asıl önemli nokta halka arz edilmesi planlanan Kızılbük GYO’nun ilk projesi Kızılbük Thermal Wellness Resort isimli bir devre mülk projesi.

İnşaat çalışmaları sinpaskizilbuk sitesinden izlenebiliyor.

İNŞAAT BAŞLADI, 2027’DE TAMAMLANACAK

1’inci etabın inşaatına başlanmış 4 etaplık bir proje ve 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor. İnşaatına başlanmış, bitmemiş bir proje…

İzahnamade bu konuyla ilgili bilgi şöyle: “Şirket projede geliştirilmekte olan devre mülk ünitelerinin satılması, otel, ticari alanlar ve diğer ortak alanların kiraya verilerek geliri elde edilmesi planlanmaktadır.”

Projenin tanıtım görüntüsü

Yine izahnamade projenin ön satışlarının da başladığı beyan ediliyor.

İzahnamenin ‘Riskler’ bölümünde ise şu detaya yer veriliyor: “Şirketin projesi yapım aşamasında olduğundan gelecekteki başarısı bilinmemekte, geçmişten gelen kıyaslanabilir bir gelir akışı bulunmamaktadır. Projenin işletme aşamasındaki başarısı da kira ve işletme gelirlerinin sürdürülebilir olması açısından önem arz etmektedir.”

Öte yandan şirketin inşaat görüntüleri Kızılbük GYO’nun internet sitesinde de değil de sinpaskizilbuk isimli bir siteden yayınlanıyor.

Adeta izahname ve halka arz detaylarını okumak isteyen yatırımcılardan bu görüntüler gizleniyor.

Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşeceği için ihraççının yani Kızılbük GYO’nun kasasına bir kuruş girmeyecek. Mevcut ortaklar ise ek satış hariç 948 milyon lira elde edecek. Ek satış da olursa 1 milyar 1237 milyon liralık arz gerçekleştirilecek.

Peki Kızılbük Thermal Wellness Resort, şirketin kasasına konulan 9.5 milyon lira ile mi bitirilecek?

Proje inşaat halinde.

4 etaptan oluşan projenin bitirilme tarihi ise 2027 yılı. Yani 6 yıl sonrası hedefleniyor.

Gelecekte oluşacak fiyatlamaların şirketin inşaat maliyetlerine yansıyacağı öngörülen bütçenin üzerine çıkılabileceği de izahnamede beyan ediliyor.

30.03.2021 tarihinde kurulan, 4 ay içinde halka arz noktasına gelen şirketin, 3 ay içinde yaklaşık 6 bin adet devre mülk satışı gerçekleştirerek yapılan satışlardan 125 milyon lira gelir elde ettiği belirtiliyor. Ancak proje Sinpaş GYO bünyesinde başladıktan sonra kısmi bölünme yapıldığı için hakim ortak daha önce yaptığı ön satıştan gelen bu paraları mevcut halka açılacak şirkete aktaracağını beyan ediyor.

Şirketin ilişkili taraflardan alacakları ise 56 milyon lira olarak gösteriliyor.

KAYNAK: BORSAGUNDEM.COM