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Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarı listesi!

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Irak, Suriye, Afganistan ve İran'dan şehre göç eden temsilcilerle yaptığı toplantının ardından kamusal alanda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin göçmenlere bir dizi uyarıda bulundu.

Gündem 22.09.2021, 15:24
Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarı listesi!

"Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı antipati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” diyen Vali Ahmet Ümit'in uyarı listesi, Bolu Valiliği'nin internet sitesinde yer aldı.

"Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durulması", "kamusal alanda grup halinde dolaşılmaması", "siyasi tartışmalardan uzak durulması", "Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi" gibi başlıklar dikkat çekti.

Öne çıkan bazı diğer başlıklar şöyle:

  • Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,
  • İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,
  • Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,
  • Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması.

Temmuz ayında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağına dair açıklamaları nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' ve 'nefret ve ayrımcılık' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

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