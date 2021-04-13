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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüldü

D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Gündem 13.04.2021, 13:40
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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüldü

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı.

Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER YAVAŞ İLERLEDİ

Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

(Ensonhaber)

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