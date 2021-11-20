Boji'ye de iftira atıldı! Fenomen köpeğe "dışkılı" kumpas!

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ün kazanan köpek Boji, bu sosyal medyada yayılan bir görüntüyle eleştirilerin hedef noktası haline gelmişti.

Paylaşılan görüntülerde Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddia edildi.

Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin. pic.twitter.com/xLnDH7cjOb — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 20, 2021

Sakinliğiyle bilinen ve İstanbul'da toplu taşımada seyahat edenlerin gözdesi Boji'nin böyle bir suçlamaya maruz bırakılması hemen kabul görmedi ve konun aslı araştırılmaya başlandı.

İftiraya yanıt gecikmedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların üzerine Twitter hesabından güvenlik kameralarındaki kayıtları paylaştı.

Ongun'un "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin." notuyla paylaştığı görüntülerde, bir adam cebinden çıkardığı dışkıyı koltuğa sürerken görülüyor.

Dışkıyı koltuğa iyice yerleştiren adam, izlenmediğine emin olduktan sonra tramvaydan inerek uzaklaşıyor.

Görüntülerdeki kişinin kim olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Boji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Bu görüntüleri görünce ben utandım" ifadesi yer aldı.