Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasının ardından gelişen olayların ardından İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır"

159 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108),Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

98'i SERBEST

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i,İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur" dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Muhalefetten Boğaziçi'ndeki gözaltılara tepki gecikmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rektör Bulu'ya görevinden ayrılma çağrısında bulundu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da öğrencilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

ÖĞRETİM ÜYELERİ KAMPÜS İÇERİSİNDE GÖSTERİ YAPTI

Üniversitenin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin tutuklamaları protesto etmek isteyen öğrenciler kampüs içinde ve çevresinde toplandı.

Polis ile öğrenciler arasında yaşanan gerilim gün içinde sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde bir kız öğrencinin polisler tarafından tutularak taşınması dikkat çekti. Paylaşılan bir videoda da polisin bir grup öğrenciye "Aşağıya bakın" diye seslendiği, ardından bir arbede çıktığı görüldü.

Gün boyu yaşananların ardından akşam saatlerinde polis müdahalesi geldi.

HDP'Lİ HÜDA KAYA İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan DHA'nın aktardığı bilgilere göre HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, gözaltılara engel olmak istedi. Kaya ile kendisini uzaklaştırmak isteyen polis arasında tartışma çıktı. Kaya, gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten uzaklaştırıldı.

AGD'DEN BEYAZIT'TA PROTESTO

Bu arada Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti. Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup basın açıklaması yaparken "Önce ahlak ve maneviyat", "Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" yazılı pankart taşıdı.

DÜNYA SIRALAMASINDA 197. SIRADA

Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi bulunuyor. ABD merkezli US.NEWS'in hazırladığı önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2021” sıralamasına göre 150 yıllık tarihi olan Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en başarılı okulu olurken, dünyada da 197'nci sırada.