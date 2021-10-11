Bir ifşa da Aygün Aydın'dan: Mehmet Ali Erbil camiada sapık olarak bilinir, arkadaşımı da taciz etmişti...

Genç şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşımlar yaparak ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille reddeden Erbil'le ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia da Aygün Aydın'dan geldi.

"ERBİL, ARKADAŞIMIN ETEĞİNİN ALTINDAN ELİNİ SOKMUŞTU"

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ve hamile kaldığı iddialarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, mesajları ifşa olan Erbil hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Ronay'ın ifşalarından sonra Instagram hesabından Erbil'in fotoğrafını paylaşarak bir paylaşım yapan Aydın, "Bu adamın sapık olduğunu camiadaki herkes bilir. Lise yıllarında arkadaşımla Nişantaşı'nda kahve içerken yan masamızda oturup arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. İkimizde şok olmuştuk. Kız 3 gün kendini toplayamamıştı. Şimdi evli ve mutlu çok şükür bu yüzden isim vermeyeceğim. Ama bu ve benzeri insanları hayatımda çok gördüm. İnsanlar bu tipleri hep sıvazlar sonra dalga geçer gibi kadın haklarından söz ederler. İki yüzde insanlarla dolu toplumumuz ne yazık ki" dedi.

ECE RONAY VE MEHMET ALİ ERBİL ARASINDA NE OLMUŞTU?

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Instagram hesabından "Bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım" diyerek Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa etti. Erbil ise "Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız" diyerek taciz iddialarını reddetti.

ECE RONAY VE MEHMET ALİ ERBİL ARASINDA NE OLMUŞTU?

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Instagram hesabından "Bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım" diyerek Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa etti. Erbil ise "Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız" diyerek taciz iddialarını reddetti.

Yaşananların ardından avukatıyla Çağlayan Adliyesi'ne giden Ronay, mahkemeye başvurarak Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.