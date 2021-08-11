Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder

Son günlerde Afgan göçünün de etkisiyle hem Türkiye hem dünyada mülteci ve göçmen sorunu gündemde.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da konuyla ilgili fikrini belirterek Avrupa'nın Türkiye sayesinde bu sorundan korunduğunu belirtti.

Yıldırım "Türkiye, AB'nin güvenliğini sağlayan bir ülkedir. Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder ve büyük bir sorunla karşılaşılır." şeklinde bir tweet attı.