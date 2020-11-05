Bina risk tespiti nasıl yapılır? Adım adım risk tespiti...

Vatandaşlar online olarak bu hizmetten faydalanabiliyor ve bölgesinde deprem riskini harita üzerinde görebiliyor.. Peki AFAD deprem riski sorgulama nasıl yapılır, Adrese dayalı deprem bilgisi nasıl öğrenilir, İşte konu ile ilgili bilgiler...

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi olduğu binayı yenilemek isteyenler için ilk şart risk raporuna sahip olmak… Peki kimler kentsel dönüşüme başvurabilir? Riskli bina raporu nasıl alınır? Riskli bina raporu alan hak sahipleri kentsel dönüşüm sürecini yaşarken nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeli? Riskli bina yıkımı nasıl olmalı?

Risk tespiti için neler yapmalı?

Kentsel dönüşümden faydalanmanın ilk adımı, söz konusu binayla ilgili risk tespitinin yaptırılması… İşte risk tespiti yaptırmak için bilmeniz gerekenler…

• Risk tespiti için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büşükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlık tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara başvurmak gerekiyor.

• Risk tespiti başvurusu için, başvuru sahipleri sayısında herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Maliklerden birinin veya kanuni temsilci olarak seçilen kişinin müracaatı risk tespiti sürecinin başlaması için yeterli.

• Risk tespiti başvurusu, tapu belgesi ve kimlik belgesi fotokopisiyle yapılıyor.

• Riskli yapılar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit ediliyor.

• Riskli olduğu tespit edilen binalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor.

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenen raporlarda bir eksik veya yanlış hususlar varsa rapor ilgililere iade ediliyor. Onaylanan raporlarsa ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.

İzmir’de meydana gelen depremin acısı tüm Türkiye’ye yayıldı. Yaşanan acının tarifi yok ama yeni acıların önüne geçmek için yapılacaklar oldukça fazla. Bunlardan en önemlisi de kentsel dönüşüm. Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konut yenilenmeyi bekliyor. Bu riskli evlerden biri de sizin olabilir.



Bu nedenle vakit kaybetmeden binanızın dayanıklılığını ölçmek için risk tespiti yaptırmanız gerekiyor. Eğer aşağıdaki 7 maddeden biri sizin yapınız için geçerliyse tespit ve yapılacak dönüşümle can kaybının önüne geçebilirsiniz. İŞTE O MADDELER 1-Bina 1999 yılında önce yapıldıysa



2-Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa



3-İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa



4-Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa



5-Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklar varsa



6-Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa



7-Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali bulunuyor.