Bilim Kurulu toplantısında gündem vaka artışı ve mutasyon

Koronavirüs salgınında kademeli normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları yükselişe geçti.

Bir ay gibi kısa bir sürede günlük vaka sayıları 7 binlerden 37 binlere kadar çıktı.

1 AYDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTIK

Türkiye, dün tespit edilen 37 bin 303 vaka ile Avrupa ülkeleri arasında en çok vaka bildiren ülke oldu.

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlı mutasyon virüsler Türkiye'nin tamamına yayıldı.

VAKA ARTIŞI VE MUTASYON MASADA

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplanma kararı aldı.

Kurul, bugün 17.00'de videokonferans yoluyla bir araya gelecek.

Toplantıda, vaka sayılarındaki artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konuları ele alınacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

AVRUPA'DA BİLDİRİLEN SAYILAR

Türkiye, vaka artışı ile ilk sıraya yükselse de Avrupa'da da bazı ülkelerde ciddi artışlar söz konusu.

Son bir günde, Fransa'da 30.702, Polonya'da, 20.870, İtalya'da 16.017, Ukrayna'da 10.533, Almanya'da 10.055, Rusya'da 8.277, Çekya'da 6.865, Romanya'da 6.204, Hollanda'da 5.828, İngiltere'de 4 bin 40 vaka bildirildi.

TOPLAM VAKADA TÜRKİYE 8. SIRADA

Salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısında ise Türkiye dünya sıralamasında 8. sırada.

Türkiye'nin üzerinde en çok vaka tespit edilen ülkeler ise sırasıyla, ABD, Brezilya, Hindistan, Fransa, Rusya, İngiltere ve İtalya.