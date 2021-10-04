Beyaz Saray'dan dijital çöküş hakkında flaş açıklama: "Kontrol edemeyecekleri bir güce..."

Facebook'un ana uygulaması, WhatsApp ve Instagram'da saatlerdir devam eden kesinti bir anda dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi. Saatler içerisinde küresel ekonomiye 500 milyon para kaybettiren kesintiler sonrası Facebook'un hisseleri %5 değer kaybetti. Ayrıca kesinti öncesinde 1,5 milyar Facebook kullanıcısına ait bilgilerin satışa çıktığı da gelen bilgiler arasında.

Kesintiye ilişkin açıklamada bulunan ABD'nin yönetildiği Beyaz Saray ise kesintilere ilişkin "İletişim platformları kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya devlerine, menşei ülke hükümetinden federal düzenlemeler geliyor: "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık"

ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre tarafından yapılan basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 4 Ekim tarihinde basına yanasıyan eski Facebook yöneticisi Frances Hauhen'in açıklamalarına da değindi. Haugen, Facebook'un kârı kamu yararından daha üstün gördüğünü ifade etmiş ve şirketin -aslında pek de gizli olmayan- sırlarını açığa çıkarmıştı.

Beyaz Saray'ın sosyal medya devlerini karşısına aldığını net şekilde ifade etmese de hükümet adına "aba altından sopa gösteren" Psaki, Facebook ve diğer şirketlerin ilerleyen aylarda başının ciddi şekilde ağrıyacağına dair ilk sinyalleri vermiş oldu.

Kaynak: Webtekno