Berlin mahkemesi, Türkiye'nin bir suçlu için yaptığı iade talebini "Ülkede hukukun üstünlüğü ilkeleri zedelendi" diyerek reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TELE1 kanalında katıldığı programda, Türkiye'nin Almanya'daki bir suçlunun iadesi için yaptığı talebin, Berlin Federal Mahkemesi tarafından "Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkeleri zedelendiği" gerekçesiyle kabul edilmediğini söyledi.





Başarır, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uyuşturucu ticaretinden yargılanan ve Berlin’de bulunan bir suçlunun iadesini istediğini fakat Berlin Federal Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na “Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkeleri, son dönemlerde ciddi anlamlarda zedelendiği için bu suçluyu iade edemeyiz” cevabını aldığını belirtti.





"Kabul etmiş oldu"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Almanya'dan gelen yazısı kabul etmemesi gerektiğini beliten Başarı şöyle devam etti:

Berlin’den ‘Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkeleri, son dönemlerde ciddi anlamlarda zedelendiği için bu suçluyu iade edemeyiz’ diye yanıt geliyor. Peki bakan ne yapıyor? Bu yazıyı alıp mahkemeye yolluyor. Bunu yapan Adalet Bakanı. Eğer Türkiye’de hukuk, adalet ve yargı bir yerde dursaydı. Bu ülkenin Adalet Bakanlığı derhal, Dışişleri Bakanlığı ile bir yazı yazıp, Berlin’e yollardı. ‘Hadi oradan burası bir hukuk devleti!’ derdi. Peki bakan ne yaptı? Yazıyı aldı ve bir üst yazıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yolladı. Yani kabul etti.