Bergen’i öldüren Halis Serbest: 'Onu öldürdüğüm için hiç pişman değilim'

Acıların Kadını olarak tanınan Bergen'in yüzüne önce asit döken sonra da 1989 yılında öldüren Halis Serbest, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel röportaj verdi. Kadın cinayetlerinden bahseden Serbest, Bergen'in annesi hakkında da tepki çekecek bir açıklama yaptı.

"BERGEN'İ ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Bergen'in ölmesiyle ilgili konuşan Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Muhabirin "Pişman mısın?" sorusuna tüm soğukkanlılığıyla cevap veren Serbest "Yok pişman değilim" dedi.

"BERGEN'İN ANNESİNE DE SIKTIM, ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Bergen'in öldürmeye gittiğinde asıl hedefinin annesi olduğunu belirten Serbest, "Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."

"KADIN CİNAYETLERİNE KARŞIYIM"

Tüm bu yaşananların ardından kadın cinayetlerine karşı olduğunu söyleyen Halis Serbest, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine 'Ben anlaşamadım, boşanacağım' diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun."

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, Bergen’i öldüren Halis Serbest’e mikrofon uzatılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Lütfen artık cinayetleri normalleştirmeyin" diyerek duruma tepki gösterdi.

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında sanatçı Bergen’i öldüren Halis Serbest’e mikrofon uzatıldı.

Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programın 29 Eylül Çarşamba bölümünün tanıtımında gösterilen Serbest'in Bergen cinayetini ve Bergen filmini tartışması sosyal medyada tepki çekti.

Yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı 'Bergen' filmine "Benim iznim olmadan bu film yapılmaz" diyerek tepki gösteren Halis Serbest, programın tanıtımında “Öldürdüm pişman değilim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ciddi tepki

Programın tanıtımının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada pek çok kullanıcı, Bergen'in katili Halis Serbest'in ekran önüne çıkarılıp röportaj yapılmasına tepki gösterdi.

Kullanıcılar konuya ilişkin, 'Kadın cinayetlerini bu kadar normalleştiremezsiniz', 'Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar' yorumlarını yaptı.

Senaryosu, roman ve öyküleri çok sayıda dile çevrilen Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt tarafından yazılan Bergen hakkında çekilecek filmin yapımcılığını üstlenen, Mine Şengöz tarafından kurulan Orchestra Content Instagram hesabından yapılan açıklamada da "Bergen'in hikâyesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikâyesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için" denildi.

Bergen'in ailesi adına yapılan açıklamada ise "Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes, kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi?" diye soruldu.