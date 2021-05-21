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Batman'da askeri birliklere maket uçakla saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Gündem 21.05.2021, 13:23 21.05.2021, 13:29
Batman'da askeri birliklere maket uçakla saldırı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti.

PKK terör örgütü, iki gün önce de Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunmuş, maket uçakları etkisiz hale getirilmişti.

#Şırnak #Batman
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