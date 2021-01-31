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Başsavcılıktan açıklama: 'Sileceklere zarar verdiği için gözaltına alındı'

Süleyman Uysal’ın avukatı, müvekkiline “imzasız mektup yoluyla tehdit” ve “mala zarar verme” suçu dolayısıyla gözaltı yapıldığını ifade etti. Adalet Bakanı Gül, HSK'ya olayla ilgili inceleme talimatı verdi

Gündem 31.01.2021, 23:09 01.02.2021, 10:19
2001
Başsavcılıktan açıklama: 'Sileceklere zarar verdiği için gözaltına alındı'

Yanlış yere park edilmiş olan bir aracın camına, “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” şeklinde not bırakan Tekniker Süleyman Uysal isimli kişi gözaltına alındı.

Aracına not bırakılan kişinin bir cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi. İlk olarak Odatv'nin duyurduğu haberde şu ifadeler yer aldı:

46 yaşındaki Uysal, bu notu bıraktıktan sonra evine gitti. Ancak bir süre sonra Uysal'ı kapısını polisler çaldı. Uysal, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Emniyete götürülme sebebinin o not olduğu ve Uysal'a buna ilişkin sorular sorulduğu öğrenildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada kişinin araca not bıraktığı için değil, “sileceklere zarar verdiği” iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında ''arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca'', şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür.

30/01/2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.'nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

“İmzasız mektup yoluyla tehdit ve mala zarar verme”

Odatv’ye konuşan Süleyman Uysal'ın avukatı Yiğit Küçükoğlu da müvekkiline yönelik suçlamanın “mala zarar verme” ve ”imzasız mektup yoluyla tehdit” olduğunu söyledi.

Küçükoğlu’nun ifadeleri şöyle:

Dün müvekkilim Süleyman Uysal oturduğu sitenin otoparkında yanlış park etmiş bir aracı görüp, kasıtlı bir hata olmadığını düşünerek, tamamen iyi niyetli bir şekilde o notu bırakmış. Plakası da yabancı bir araç, Ordu plakası değil. Evine çıktıktan 1 saat sonra kolluk kuvvetleri sitenin otoparkına gelip, bu notu kimin yazdığını araştırmış. Site görevlileri de WhatsApp grubundan, site sakinlerine bunu kimin yazdığını sorunca, Süleyman Uysal aşağıya inip, kendisinin yazdığını söylemiş. Araç her ikisi de yargı mensubu bir çifte aitmiş. Şikayetçi olmuşlar. Uysal, 'İmzasız mektup yoluyla tehdit ve mala zarar vermekten' gözaltına alınmış. Mala zarar verme şu; aracın sileceği kırıkmış. Süleyman Uysal, sileceğin kırık olmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, sadece notu yazdığını belirtmiş. Alanda bir görgü şahidi ve otoparkta güvenlik kamerası da bulunmadığından gözaltı süreci normal seyrinde devam etti. Bu sabah da Savcılığa sevk edildi ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gül'den HSK'ya talimat

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) yaşanan olay için inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

#Ordu #Ünye
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