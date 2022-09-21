Başöğretmenlik eğitim programının süresi uzatıldı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başlayan 614 bin 390 bin öğretmenin yüzde 98.64'ünün eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e uzatıldıANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin kariyer basamakları kapsamında aldıkları eğitime ilişkin bakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98.71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98.08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98.64'ü eğitimlerini tamamladı" dedi.



Bakan Özer, öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişim alanında sürekli desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ 25 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Öte yandan Bakan Özer, 19 Eylül tarihinde sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığını hatırlatarak "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.