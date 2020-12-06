Başkan Fatma Şahin kısıtlamadan haberi olmayan boyacıya televizyon hediye etti

Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından habersiz olarak ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir yurttaş evinde 4 çocuğu olduğunu, aç olduğunu ve ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söylemişti. Ekonomik sorunlar yaşayan yurttaş için Fatma Şahin'den çözüm geldi. AKP'li Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yurttaşa televizyon hediye edildiğini söyledi.

Fatma Şahin şöyle dedi: "Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."