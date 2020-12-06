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Sokak kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Başkan Fatma Şahin kısıtlamadan haberi olmayan boyacıya televizyon hediye etti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamadan habersiz ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir yurttaşın sorununa çözüm olarak televizyon hediye etti.
Gündem 06.12.2020, 01:00 06.12.2020, 01:13
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Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından habersiz olarak ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir yurttaş evinde 4 çocuğu olduğunu, aç olduğunu ve ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söylemişti. Ekonomik sorunlar yaşayan yurttaş için Fatma Şahin'den çözüm geldi. AKP'li Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yurttaşa televizyon hediye edildiğini söyledi.
Fatma Şahin şöyle dedi: "Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."
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