Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bankaların yeni mesai saatleri 2021
Ramazan tedbirleri çerçevesinde Kabine toplantısının ardından mesai saatlerinde de yeni kararlar alındı. Peki bankalar kaça kadar açık, ne zaman kapanıyor? İşte bankaların yeni çalışma saatleri..
Koronavirüs kısıtlamaları gereğinde kamu ve özel sektörde yeniden mesai düzenlemesi yapılmasına karar verildi.
Kabine toplantısının ardından tedbir kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma saatlerinin yeni detaylarını açıkladı.
Bankaya gidecek olan vatandaşların sıklıkla araştırdığı bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? soruları gündemde yerini aldı.
İşte 14 Nisan 2021 itibarıyla bankaların çalışma saatleri..
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor.
BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
Türkiye’de normalde bankalar 09.00’da açılır, öğlen 12.30’da öğle arası verirdi. 13.30’da tekrar açılan bankalar, 17.00’da ise kapanırdı.
Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte bankalar da çalışma saatlerinin değiştiğini müşterilerine SMS ile bildirdi.
Türkiye’de kamu ve özel bankalar, 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet verecek.
BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu nedenle bankaların mesaileri 16.30'da sona erecek.