Bakanlık Yılmaz Güney’i saygıyla andı; milliyetçi kesimden tepkiler çığ gibi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümüyle nedeniyle Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.



İLK TEPKİ PARTİDEN

Bu paylaşımı alıntılayan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, “Yanlış” dedi.

BİR TEPKİ DE HİLAL KAPLAN'DAN

TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın paylaşımı şu şekilde:

MİLLİYETÇİ KESİM AYAĞA KALKTI

Paylaşım üzerine sosyal medyadan Turizm bakanına tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar Adana'da bir hakimi başından vurarak öldürerek yurt dışına kaçan ve hala emniyet birimlerinde "Hakim katili" olarak kaydı bulunan Yılmaz Güney'e övgüler düzen AK Partili turizm bakanının istifasını istedi.

İşte o tepkilerden bazıları: