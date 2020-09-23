Bakan Selçuk duyurdu: Kadına şiddeti önlemede 'Risk Analiz ve Yönetim Modülü"

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' kapsamında, kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz ve Yönetim Modülünü" 18 pilot ilde başlattıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddet olaylarında riskin zamanında tespiti, tespit edilen riskin etkili biçimde yönetilmesine ilişkin hizmet yaklaşımında olduklarını belirtti. Selçuk, "Bakanlığın kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlere yeni bir ivme kazandıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülü için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. İçerisinde risk ölçeği ve sosyal hizmet müdahalesi adımlarını barındıran, modül geliştirerek elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi olan Aile Bilgi Sistemi'ne (ABS) entegre ettik" dedi.

'YIL SONUNA KADAR SÜRECEK'

Bakan Selçuk, Şiddet Önleme Merkezleri'ni (ŞÖNİM) 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Risk Analiz ve Yönetim Modülü, ŞÖNİM mesleki personelince şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası niteliğinde olacak. Modüldeki risk odağına göre mesleki müdahale yapılacak. Kadına yönelik şiddete ilişkin coğrafi dağılım üzerinden 81 ilimizin analizini yaparak pilot uygulama için 18 temsili ilimizi belirledik. Bu kapsamda; Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerimizdeki ŞÖNİM personeline modülün kullanımına dair eğitim gerçekleştirdik. Yapılan eğitim sonrasında Risk Analiz ve Yönetim Modülünü 18 ilimizin ŞÖNİM’lerinde kullanıma sunduk."

Modülün pilot uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Selçuk, "Pilot uygulama süresince elde edilecek veriler kapsamında; risk değerlendirme ölçeğinin güvenirlilik analizleri gerçekleştirilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak. Risk yönetimi adımlarına da uygulamadan gelen geri bildirimlerle nihai hali verilecek" ifadesini kullandı.

'MAĞDUR KİŞİYE DOĞRU MÜDAHALE VE ETKİN HİZMET SUNACAĞIZ'

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, 'Kadına Yönelik Şiddet Vakaları'nda Risk Analiz ve Yönetim Modülünü' uygulamaya koyarak 81 ilde yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "Böylece kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında sadece kriz odaklı değil aynı zamanda risk odaklı yaklaşım benimsenerek mağdur kişiye doğru müdahale ve etkin hizmet sunmayı sağlayacağız" dedi.