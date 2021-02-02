Bakan Selçuk açıkladı: İşte yüz yüze eğitime geçişin ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Her gün Türkiye'deki ve dünyadaki verileri incelemesini yapıyoruz, il il tüm veriler değerlendiriliyor. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden itibaren olağanüstü bir performans sergiledik.

15 Şubat günü ikinci döneme başlıyoruz. Salgının etkilerinin az olduğu köy okullarımızda yüz yüze eğitimi başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla, öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır. Önümüzdeki süreçte il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması yönünde kararlar alınabilecek. Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.