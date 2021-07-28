Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki yangınla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Yangın çıkış saati itibariyle saat 12.05 sularında çıktı. Bizim yangın kulemiz tarafından yangın tespiti yapılmış 12:18 de yani yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı.

37 derece sıcaklığın yüzde 14 ve altında nemin bulunduğu ve 50 kilometreden daha fazla esen bir rüzgarla karşı karşıyayız

Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor.

İlk Yeniköy, ikincisi Sarılar, Üçüncüsü Baraj bölgesi 4 Gebece bölgesi... Şu an itibariyle söyleyebileceğim yangının ilerlemesi ile ilgili bütün veriler mevcut. Malesef

Rüzgarın durumu nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangının büyümesine şu anda yardımcı oluyor.

Son yılların en büyük yangını! İşte Manavgat'taki felaketten görüntüler...Son yılların en büyük yangını! İşte Manavgat'taki felaketten görüntüler...

Türkiye

Yangına körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut.

Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel 30 su ikmal aracı ile müdahale ediyoruz.

4 yerleşim yerimizi malsefe tahliye etmek zorunda kaldık. Daha fazla yerin tahliyesi gerekirse valimiz bu konuda gerekli adımı atacak.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki’nin kuzey tarafında mahallenin bir kısmı tahliye edildi.

Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazözümüz devrildi şoförümüz durumu ağır ve etkilenen evler var. Sera ve tarım alanlarıyla ilgili zararlar var

Tabii ki şu anda tespit yapmak mümkün değil. 28 mahalleye enerji sebebiyle şu anda su verilmiyor.

Bugün itibariyle toplamda orman ekipleri orman teşkilatı 28 yangınla mücadele etti.

4'ü hariç 24'ü kontrol altında.

SABOTAJ İHTİMALİ

Bizim işimiz şuan için yangınla mücadele etmek. Gerekli adli ve kolluk kuvvetlerin soruşturması devam ediyor. Bulgulara rastlandıkça bizim tarafımızdan yada valilik tarafından açıklama yapılır"