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Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın isteğine onay verdi: Sağlık çalışanları için sahneye çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın koronavirüsle mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanları için yaptığı, "Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim" çağrısına olumlu yanıt verdi.

Gündem 22.10.2020, 17:18 22.10.2020, 17:25
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Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın isteğine onay verdi: Sağlık çalışanları için sahneye çıkacak

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi

BAKAN KOCA OLUMLU YANIT VERDİ

Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, Bakan Koca'nın sağlık personelleri ile ilgili çağrıya olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi

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