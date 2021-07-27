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Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı: İlk dozu olanların sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi" açıklamasında bulundu.

Gündem 27.07.2021, 12:20
Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı: İlk dozu olanların sayısı artıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.

İşte toplam yapılan aşı sayısı

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