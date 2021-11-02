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Atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşüyor

İstanbul'da atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesine yönelik projede bugün önemli bir adım atıldı. 4 bin başvurunun yapıldığı düzenlemede, seçilecek bin plaka için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Uzay Kesmen'in haberi..

Gündem 02.11.2021, 15:22 02.11.2021, 15:26
Atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşüyor

Megakentte atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesine yönelik düzenleme, temmuz ayındaki UKOME toplantısında kabul edilmişti.

Buna göre İBB'nin teklifi ile 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Hak sahipleri toplam bin taksi plakası için 26 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamladı.

4 BİN ARAÇ SAHİBİ KATILDI

Toplamda 4 bin başvurunun yapıldığı yeni düzenleme için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimi için araç sahipleri salonu doldurdu.

SIFIR KİLOMETRE ARAÇ ŞARTI

Düzenleme ile bin minibüs taksiye dönüşmüş olacak. Seçilecek plakalar minibüsü bırakıp taksi ile yollarına devam edecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek çalışmaya başlayabilecek.

"İSTANBUL'DA YOĞUN BİR BİÇİMDE TAKSİ SORUNU VARDIR"

Kura çekimi öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'un yaşanan bir taksi sorunu olduğunu anlatmak lazım. Yani İstanbul'da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu şehir 90’lı yılların başında 6-7 milyondan 20 milyona etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Daha dün bir vatandaş çevirdi ve korsan taksiye bindiğini söyledi. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen bir sorunu çözümsüz bir şekilde yaklaşan ve yönetmelikle uydurma bir yönetmelikle UKOME'nin sandalye sayısını değiştirerek isteyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, İBB Başkanı İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Herkes oy birliğiyle karar verdi. O verilene kadarki ısrarımız, inadımıza karşı neden ısrar? Dava da açıldı, bunları da biliyoruz. Ben inanın tespitleri yaptıkça bu işin altından bakalım daha ne pis kokular çıkacak diye merak ediyorum. Ben esnaf dostuyum. Ben esnafımın para kazanmasını istiyorum."

"YOLCUSU BİTMİŞ MİNİBÜSLER İÇİN BU DÖNÜŞÜM ÇOK İYİ OLDU"

Minibüsü taksi olmaya hak kazanan Murat Işık, "Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Yolcusu bitmiş minibüsler için bu dönüşüm çok iyi oldu. Evine ekmek götüremeyen esnafımız vardı. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere teşekkür ederim" dedi. Azmi Kocatürk ise "Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. A1 hattında çalışıyordum" diye konuştu.

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