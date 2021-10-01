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Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor: Tabelası asıldı

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmaları sona erdirdi. Kültür Merkezi'nde son hazırlıklar yapılıyor. 5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.

Gündem 01.10.2021, 15:54
Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor: Tabelası asıldı

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.

Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.

Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum görüntülendi. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı.

Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

15 BİN EL YAPIMI KIRMIZI ÖZEL SERAMİK 

AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

Sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olup, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor.

AKUSTİK DİZAYN EDİLDİ

AKUSTİK DİZAYN EDİLDİ 

Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

Ayrıca AKM'deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor. Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama işleri tamamlandı.5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu.

TAMAMI DOĞAL TAŞ 

Öte yandan 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.

TAMAMI DOĞAL TAŞ

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

Ayrıca AKM'de yapılan prova salonları, kayıt stüdyosu ve solist ve orkestra çalışma odaları akustik olarak modern bir şekilde dizayn edildi.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

PROJENİN İÇİNDE KÜLTÜR SOKAĞI DA BULUNUYOR 

AKM projesinin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

AKM projesinin bir diğer önemli yanı da Taksim Meydanı'ndan İTÜ Taşkışla Fakültesi ile Atatürk Kitaplığına bağlanarak bölgeye 24 saat yaşayan bir alanı da kazandırdı.

Son dakika... Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekimdeki açılışa hazırlanıyor

Taksim'e yapılan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak.

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