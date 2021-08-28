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Aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
Sosyal medyada aşı karşıtı söylemlerde bulunan bir diş hekimi, Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 5 ay meslekten men edildi.
Gündem 28.08.2021, 10:18
Ankara'da görev yapan diş hekimi Mahmut D., sosyal medyada corona virüs aşısı karşıtı paylaşımlar yapıyordu.
Şikayetler üzerine Ankara Dişhekimleri Odası tarafından soruşturma açıldı.
Soruşturma sonucunda paylaşımların "hekimlik sorumluluğuyla bağdaşmadığı ve mesleki kimliğin kötüye kullanıldığı" yönünde karar verildi.
Mahmut D. 5 ay süreyle diş hekimliği yapamayacak.