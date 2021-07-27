Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram hesabından mülteci karşıtı paylaşımda bulundu. Sabancı, "Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hepsini geri göndereceğiz" sözleriyle başlayan “mülteci” tartışması, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “yabancı uyruklulara su faturasını 10 kat zamla yapacağını açıklamasıyla devam etmişti.

O tartışmaya Arzu Sabancı da katıldı.

"Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de" diyen Sabancı, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı" diye yazdı.