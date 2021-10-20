Apple'ın 199 TL'ye satışa sunduğu parlatma bezi alay konusu oldu!

Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurusunu yaptığı 18 Ekim etkinliğini dün akşam gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk olarak Apple Music Voice Plan ve yeni renklerle güncellenen HomePod Mini sahne aldı. HomePod Mini'nin ardından ise Apple uzun bir süredir beklenen yeni AirPods modeli, AirPods 3'ü sahneye çıkardı. AirPods 3 sonrası, ARM tabanlı yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler tanıtıldı.

Yeni işlemcilerini duyuran Apple, daha sonra yeniden tasarlanan ve iPhone'larda olduğu gibi bir çentiğe sahip olan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini görücüye çıkardı. Ancak etkinlikte tanıtılmayan ama etkinlik sonrası Apple'ın online Türkiye mağazasına eklenen bir başka yeni ürün daha vardı; Apple parlatma bezi.

APPLE PARLATMA BEZİ ÇIKARDI

Apple parlatma bezi, üzerinde Apple logosu bulunan ve Apple ekranlarını temizlemeye yarayan bir bez.

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadeleri kullanıyor:

: “Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.”

AMERİKA'DA 19 DOLAR

Apple Parlatma Bezi'nin fiyatını ise 199 TL olarak belirledi ve bu fiyat birçok kişinin dikkatini çekti. Ürünün ABD'deki fiyatı 19 USD ve kur farkıyla ülkemize yansıyan fiyat da 199 TL oldu. Ancak Apple'ın parlatma bezine bu kadar yüksek bir fiyat biçmesi ABD'den çok ülkemizde gündem oldu. Sosyal medyada konu hakkında yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları: