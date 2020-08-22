Aon: Yılın ilk yarısında 207 küresel doğal afet oldu

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2020’nin İlk Yarısını Kapsayan Küresel Doğal Afetler Raporu’nu yayınladı. Aon’un felaketlere yönelik model geliştirme ekibi Impact Forecasting tarafından yayınlanan rapor, 2020’nin ilk yarısında yaşanan küresel doğal afetlerin toplam ekonomik kaybının tahmini 75 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Bu miktar, 2000-2019 yılları arasında ortalama kayıp miktarı olan 98 milyar dolardan yüzde 23 oranında daha düşük seviyede gerçekleşti. Sigortalanan kayıplar ise 30 milyar dolar (son 20 yılın ortalaması olan 28 milyar dolardan yüzde 8 oranında daha yüksek) olarak gerçekleşti. Raporda ön sonuç olarak değerlendirilen bu kayıp miktarlarının, kayıplar yaşanmaya devam ettikçe değişebileceği değerlendiriliyor.

2020’nin ilk yarısında 2.200 kişi doğal afetler nedeniyle yaşamını yitirdi

2020’nin ilk yarısında doğal afetler yaklaşık 2.200 kişinin ölümüne neden olurken, ölümler 1980 ile 2019 arasındaki dönemin ortalaması olan 39.800 ölümün bir hayli altında (orta değer 7.700) sayıda gerçekleşmiş oldu. Raporun kapsadığı dönemde en ölümcül doğal felaket olan sel baskınları toplam ölüm sayısının yüzde 60’ından sorumlu oldu.

Yılın ilk yarısında 207 küresel doğal afet oldu

2020’nin ilk yarısında toplamda 207 küresel doğal afet kaydedilirken, bu sayı son 20 yılın ortalaması olan 184’ün üzerinde seyretti. Yılın ilk yarısında milyar dolarlık ekonomik kayıplara neden olan en az 20 ayrı doğal afetin 10’unu tek başına ABD, beşini Asya Pasifik, üçünü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA), ikisini ise Kuzey ve Güney Amerika yaşadı. 2020’nin ilk yarısının en maliyetli ekonomik kaybına neden olan doğal afeti ise mayıs ayında Hindistan’da 133 kişinin ölümüne ve tahmini 15 milyar dolarlık doğrudan kayba neden olan Amphan siklonu oldu. Kayıpların sigortalanmış olduğu doğal afetler arasında en maliyetli afet ise 10-14 Nisan arasında ABD’de 38 kişinin ölümüne neden olan ve 3 milyar dolarlık kayba sebebiyet veren, şiddetli hava olayı oldu. Yılın ilk altı ayı irili ufaklı birçok doğal afete tanıklık ederken dünya çapında da pek çok topluluk da bu afetlerden olumsuz etkilendi. Yıkıcı afetler açısından 2020’nin ilk yarısı olağandışı seviyede düşük sayıda depreme tanık oldu.

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay şu açıklamayı yaptı: “2020’nin ilk yarısı, halihazırda yaşadığımız COVID-19 salgını ve bir dizi hava ve iklim kaynaklı afet nedeniyle oldukça zorlu geçti. Doğal afet etkilerinin çoğu gök gürültülü (konvektif) fırtınalardan kaynaklandı. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın ilk altı ayında, gök gürültülü fırtınalardan kaynakllı 10 münferit afette 1 milyar Amerikan dolarından fazla ekonomik kayıp yaşandı. Avustralya ve Kanada'nın her biri, milyar dolarlık hasar faturalarına yol açan şiddetli dolu fırtınalarıyla karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Bangladeş'teki Amphan gibi mevsimsel tropik siklonlar, Avustralya'daki orman yangınları, Avrupa'da rüzgar fırtınaları ve Kuzey Kutup Dairesi'nde rekor kıran sıcaklıklar gibi olaylar yılın ilk yarısında dikkat çekiciydi. İlk yarı kayıpları, yılın ikinci yarısıyla doğrudan bir korelasyon göstermezken, La Niña koşullarının gelmesi beklendiğinden Atlantik Kasırga Mevsimi'nin yaklaşan zirvesi, yalnızca önümüzdeki aylarda doğal tehlike riski konusunda dikkatli olma ihtiyacını artırıyor."

Rapora ulaşmak için: http://thoughtleadership.aon.com/documents/20200722_analytics-if-july-global-recap.pdf

Kullanıcılar raporun yanı sıra, yeni veriler mevcut oldukça iki ayda bir güncellenen Impact Forecastng'in Catastrophe Insight web sitesinde mevcut ve geçmiş doğal afet verilerine ve olay analizlerine erişebilirler:

http://catastropheinsight.aon.com