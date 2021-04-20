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Antalya'da güneşi gören sahile indi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denizin ve güneşin tadını çıkaranlarla doldu.

Gündem 20.04.2021, 15:05
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Antalya'da güneşi gören sahile indi

Antalya'da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkması üzerine yerleşik yabancılar ve Antalyalılar, sahile akın etti.

DENİZE GİRDİLER

Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde uzanıp güneşlendi. Kimileri çocuklarıyla kumda oynadı kimisi de denize girip yüzdü.

Kısıtlama saatleri dışında ise yürüyüş ve bisiklet yollarını gençler, park ve bahçeleri ise 65 yaş üstü doldurdu.

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