Antalya'da ceza kesilen şahıs: Ödemeyeceğim

Antalya Konyaaltı sahilinde sokağa çıkma kısıtlaması ve maske denetimi yapan polis ekipleri, bulvarda havlusu ve plaj şortu ile yürüyen Umut A.’dan muafiyet belgesini göstermesini istedi.

Ekipler, sokağa çıkma belgesi olmayan ve aynı zamanda maske takmayan genç adamı polis otosunun yanına götürerek ceza makbuzu düzenlemek istedi.

Bu sırada polis ekipleriyle sohbet eden vatandaşın sözleri herkesi şaşırttı.

"MASKEDEN DEĞİL ALLAH'TAN KORK"

Yazılan ceza karşısında rahat tavırlar sergileyen vatandaş, “Bana ceza yazan polis olsun. Polis bizim canımız kardeşimiz. Ben polise artist dedim. Ne olacak aktör de olabilir arkadaş. Polis arkadaşımız oruçlu olabilir ben de tutmuyorum. Onun bana benim ona saygı göstermemiz lazım. Ben oruç tutana saygı gösteriyorum. Onlar da bana saygı göstersin. Ben Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Maskeden değil Allah’tan kork.” dedi.

POLİSİN ELİNİ ÖPÜP, MAKAS ALMAYA ÇALIŞTI

Umut A. ceza yazan polise ise “Onu da Allah affetsin. Ne yazıyorsun kardeş? Az yaz. Zaten ödemeyeceğim. Ceza yazılmasından çok mutlu oldum. Amelleriniz sizi kurtaracak mı sanıyorsunuz?” diyerek elini öpmek istedi.

Genç adam bununla da kalmayarak, makbuzu düzenleyen polisin yanağından makas almak istedi.

CEZA KESİLDİ

Umut A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, maske takmamaktan ise 900 TL ceza makbuzu düzenledi. Umut A., ceza yazılmasının ardından olay yerinden gülerek ayrılıp bulvarda yürümeye devam etti.