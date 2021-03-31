Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay'a geri gönderdi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi AYM'ye sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak.

AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

AYM raportörü, usul eksikliklerinin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini ya da eksiklerin zaman içinde giderilmesini istemişti.

Eksiklerin kimlik ve adres bilgileri gibi evrak ve bilgilerle ilgili olduğu bildiriliyor.

Kaynak: bbc.com