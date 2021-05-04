Alparslan Kuytul ve 14 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!

Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Gözaltı işleminin ardından bir grup vakıf gönüllüsünün Adana emniyeti ve Kuytul'un evinin önüne gittiği ancak polis müdahalesi ile karşılaştıkları sosyal medyada paylaşıldı:

Skandal gözaltının ardından Alparslan Kuytul Hocaefendi'nin evinin önünde onlarca polis sert müdahalede bulundu!#CamilereEşZamanlıBaskın#İbadetimeDokunma

İtikafaPolis Müdahalesi#FurkanGönüllüleriTertemizdir pic.twitter.com/VaKjZg0CzT — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021

Bu sosyal medya hesaplarına göre destek için giden gruptan bazı kişiler de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da düzenlediği basın toplantısında Gaziantep’te yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çataklı, Kuytul ve yaşanan olaylarla ilgili şunları söyledi:

Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.

“Camide söylenmeyecek küfürler…”

Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.

“Kuytul gözaltında”

Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili işlem başlatıldı. İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında.



Ne olmuştu?

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, ramazanda “kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma” anlamına gelen “itikaf”ı yapacaklarını dile getirip "Buyursunlar engel olsunlar" demişti.

Bunun üzerine vakfın mensupları olduğu belirtilen grup Gaziantep'te bir camide "maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak itikaf ibadetlerini yerine getirmek istediklerini" söylemişti.

Ancak grubun bu isteği, cami içerisinde polis ve bekçi tarafından engellenmişti. Grubun camiden çıkarıldığı müdahale sırasında biber gazı da kullanıldığı görülmüştü.

Bu sırada onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Independent Türkçe