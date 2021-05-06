Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul: Hayatından endişeleniyoruz

Adana'da 3 Mayıs gecesi yanındaki bir grup Furkan Vakfı mensubu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide itikaf ibadeti için toplanmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Adana Emniyet Müdürlüğü önünde konuştu.

Eşinde haber alamadığını söyleyen Semra Kuytul, "Sürecin başından beri bir sürü sıkıntılar, usulsüzlükler yaşandı. Bunları bir tarafa bıraksak bile sabahtan beri ne avukatların ne de ailesinin Alparslan Hoca ile görüşmesine müsaade edilmiyor. Kendisinin hayatından endişeleniyoruz." dedi.



Eşi ile görüştürülmeyen Semra Kuytul Hocahanım:



"Alparslan Kuytul Hocaefendi'nin hayatından endişeliyim."



AdanaEmn Müdürüİstifa#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/koqXwUoyVM — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 6, 2021

Semra Kuytul şunları söyledi:

"Alparslan Hoca'mın hakkında yine karanlık güçlerin elleri devrede diye düşünüyorum. Camide ibadet eden adama bu yapılamaz. 3 gündür burda beklediği halde ailesi ile bir defa bile görüştürmediler. Burası F tipi değil, burası tecrit uygulama yeri değil. Hocaefendi içerde tecritte tek başına tutuluyor. Ne avukatlar ne de biz kendisi ile görüşemiyoruz. Saatlerdir Emniyet binasında olan avukatların dahi görüşmesine müsaade edilmiyor. Bulunduğu katta tek başına olduğunu duyduk sadece.

Terörden aklanmış, beraat almış insana terörist muamelesi yapılarak ailesi ile görüştürülmüyor. Nezarette olan bir insanla birinci derece yakını görüşemez mi? İhtiyacını soramaz mı? Alparslan Hocam terörist değil, biz terörist değiliz. bizi burada bekletmekten zevk alıyorlar. yetkililer de insandır. lütfen artık bir insanlık göstersinler."