'Almanya, Türkiye, ABD ve İsrail'i yüksek riskli bölge ilan edecek'

Almanya, ABD, Türkiye ve İsrail’i koronavirüs sebebiyle yüksek riskli ülke kategorisinde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada aşılanmayan kişiler için karantina gerekeceği ifade edildi.

Reuters’ın Alman FUNKE medya grubundan alıntıladığı habere göre, Alman hükümeti ABD, Türkiye ve İsrail'i yüksek riskli olarak belirledi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, koronavirüs sebebiyle bu ülkelerin riskli olduğu, aşılanmamış kişilerin beş günlük karantina gerekeceği ifade edildi.

Portekiz’in ise artık yüksek riskli olmadığı belirtildi. FUNKE’de yer alan haberde, uygulamanın pazar günü yürürlüğe gireceği öne sürüldü.

Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, koronavirüse aşı olduklarını kanıtlamadıkları sürece beş ila on gün süresince karantinaya alınacak.