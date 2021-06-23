"Allah'ın selamı" hakkında Can Ataklı'dan tepki çeken sözler

Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında yanlışlıkla "Selamün Aleyküm" diyen Ataklı, daha sonra bu selamlama şekline dair açıklamalarda bulundu.

"Ben demem ama şimdi moda o ya!.." diyen Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ŞART DEĞİL SELAMÜN ALEYKÜM DEMEK, ONU SÖYLEYİNCE MÜSLÜMAN OLMUYORUM"

"Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. İlle o Hz. Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey, kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani. Esası o, sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil Selamün Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum, onu demek istiyorum.

Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsun , iyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o Allah'ların anlamına geliyor o da ayrı mesele.

SELAMUN ALEYKÜM NE DEMEK?

Can Ataklı'nın sözünü ettiği "Allah'lar" ifadesi gerçeği ne kadar yansıtıyor? Ataklı'nın açıklamaları sonrası bu soru merak konusu oldu.

Selamun aleyküm yerine selam demek gerektiğini savunan Can Ataklı, "aleyküm" kısmının Allahlar anlamına geldiğini savunsa da "Selamun aleyküm" sadece "selam üzerinize" anlamına geliyor.

Selamun: Selam, selamet, esenlik, salim olmak, sağlık, huzur ve barış anlamlarına geliyor. İslam kelimesi de aynı kökten türetilmiş.

Aleyküm: Üzerinize. (Ala/aley: üzerine, küm ise "sizin" eki)