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Ali Erbaş: 'İstiyorlar ki inanç insan ile Allah arasında olsun...'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Hani inanç sokakta olamasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun diye bir anlayış var ya. İnanç işte insan ile Allah arasında olsun , evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın, görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar' ifadelerini kullandı.

Gündem 06.09.2021, 16:24
Ali Erbaş: 'İstiyorlar ki inanç insan ile Allah arasında olsun...'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün Aksaray Üniversitesi'nde düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 18. Kurultayı'nın kapanış oturumunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dönemde, devlet protokolünde sık sık boy gösteren Erbaş, askeri törenler ve resmi kurum açılışlarındaki dualarıyla gündeme gelmişti.

Erbaş, Önder İmam Hatipliler Derneği etkilinliğindeki konuşmasında "laiklik devlet yapısı" konusunda yeni tartışmalara kapı açacak ifadeler kullandı. Erbaş'ın konuşmasındaki bu bölümlerin Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilmemesi ise dikkat çekti.

Erbaş o konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“(...) İtikadi açıdan Batı merkezli din anlayışlarının sonucu olarak, neşret eden ve dünyayı etkileyen deizm, ateizm ve nihilizm vb. akımların, itikadi alanda yaşanan kaotik ortamın da etkisiyle İslam coğrafyasında karşılık bulması, üzerinde durulması gereken husulardandır. Bunları müzakere etmemiz gerekiyor.

Bu sorunu tetikleyen en önemli olgu, dinin yaşanan hayatla irtibatının bilerek zayıflatılmasıdır. Bireysel ve sosyal meselelere İslam adına pratik çözümler getirilememesi. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır. Hani inanç sokakta olamasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun diye bir anlayış var ya. İnanç işte insan ile Allah arasında olsun , evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adeletine, yargısına yansımasın, görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir.”

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ BÖYLE TEPKİ VERDİ:

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