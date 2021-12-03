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Ak Parti'nin engelli vatandaşlar için çalışmaları sürüyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı “Engellilere pozitif ayrımcılık” başlığıyla engelli vatandaşlar için geçmiş yıllardan bugüne yapılanları ve bazı verileri sosyal medyadan açıkladı. AK Parti Kadın Kolları ayrıca bir mesaj yayınlayarak, “Engelleri birlikte aşıyoruz, daha erişebilir bir Türkiye için el ele çalışıyoruz. Bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız. #EngelleriBirlikteAştık” ifadelerini de kullandı. İşte ayrıntılar:

Gündem 03.12.2021, 14:28
Ak Parti'nin engelli vatandaşlar için çalışmaları sürüyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak, "Engelleri birlikte aşıyoruz, daha erişebilir bir Türkiye için el ele çalışıyoruz. Bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız. #EngelleriBirlikteAştık" ifadelerini kullandı. AK Parti Kadın Kolları "Engellilere pozitif ayrımcılık" başlığıyla engelli vatandaşlar için geçmiş yıllardan bugüne nelerin yapıldığını ve bazı verileri de paylaştı.

ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Açıklamaya göre; 2010 yılında, engelliler içinalınacak özel tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı hükmü getirilerek engellilere yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasa ile güvence altına alındığı ifade edildi.

ENGELLİLER YASASI
Engelliler yasası ile engellilik alanında çerçeve niteliği taşıyan Engelliler Yasası'nı 2005 yılında çıkarıldığı, özel eğitim, istihdam, sosyal yardımlar, evde bakım, özel bakım hizmeti ve erişilebilirlik gibi engellilik konusundaki temel hak alanlarında yaklaşık 1.500 maddelik Engelliler Hukuku oluşturulduğu vurgulandı.

"KAMU ÇALIŞAN ENGELLİ MEMUR SAYISINI 10 KAT ARTIRDIK"
Kamu çalışan engelli memur sayısını 10 kat artırıldığını vurgulayan AK Parti Kadın Kolları, dünyada bir ilk olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başlatıldığı ifade edildi. 2002 yılında 5.777 olan çalışan engelli memur sayısının, 2020 yılı itibarıyla 57.809'a ulaştığı belirtilirken, engelli memurlara özel mesai hakkı tanındığı vurgulandı. Engelli memurların isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi sağlandığı ifade edildi.

"ENGELLİ EVLADI OLAN ANNELERİMİZE ERKEN EMEKLİLİK"
Engelli evladı olan annelere erken emeklilik verildiği belirtilen açıklamada, ağır engelli evladı olan annelere 5 yıl erken emekli olma hakkı tanındığı ve 2008 yılında bugüne kadar toplam 1.757 annenin bu haktan yararlandığı açıklandı.

 Kaynak: Sabah Gazetesi / Fatma Damla Kayayerli 

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