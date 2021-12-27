Ahmet Özhan: Dolara 'One Minute' diyen Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz

Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a verdiği röportajda siyaset ve ekonomiye dair konuştu.

Özhan, muhaliflerin kendilerini din karşıtlığı üzerine konumlandırdığını söyledi.

"BİR EKMEK YERKEN BUNU YARIM EKMEĞE DÜŞÜRECEĞİZ"

Ekonomiye dair de açıklamalarda bulunan Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DOLARA DA 'ONE MİNUTE' DEDİ"

Bu durumun ekonomik bağımsızlık mücadelesi olduğunu sözlerine ekleyen ünlü sanatçı, "Bakın Cumhurbaşkanımız, Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİME LAF SÖYLEYENİN AĞZINI YIRTARIM"

Ahmet Özhan son olarak, vatanına ve milletine bağlı bir kişi olduğunu söyleyerek konuyla ilgili ifadelerini şöyle noktaladı:

"Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim."