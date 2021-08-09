Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrasında mültecilerin Türkiye sınırına yönelik akınına ilişkin görüntüler kamuoyunda günlerdir geniş yer bulurken, Sunatullah Saadat isimli Afgan gazetecinin Türk kadınlarına ve mültecilere ilişkin çıkışlarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaret dolu sözleri Türkiye'yi ayağı kaldırmıştı.

Afgan şahıs, paylaştığı videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenip, Türklere ve kadınlara yönelik "Beyefendi sen şimdi bize diyorsun ki, 'geride kalan, eğitimsiz'... Kendi ülkenizde gençler hangi halde? Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar?

Sen bir başkan olarak Bigo Live yaz, Google'a yaz ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Çıplak gençler çıkıyor. Bizim ülkemizi savaş bozmuşsa sizin ülkeniz kültürle bozulmuş.

Bin tane cami var Türkiye'de, namaz kılan var mı? Gençleriniz 20'den aşağı kelimelerini biliyor mu? ifadelerini kullandı.

AĞIR ELEŞTİRİLER SONRASI GERİ ADIM ATTI

Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden gelen ağır eleştiriler sonrasında geri adım atmış ve yayınladığı yeni videoda özür dilemişti.

"TÜRK KADINLARINDAN VE TANJU ÖZCAN'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Türkiye'de sığınmacı olarak bulunduğu öne sürülen Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda şu ifadeleri kullandı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor, bütün Afganlar eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyor. Onu da biraz düşünün."

ÖZÜR DİLEDİ AMA TEPKİLER DİNMİYOR: SUNATULLAH SAADAT TUTUKLANSIN

Saadat'ın yayınladığı yeni videoda özür dilemesi tepkileri dindirmediği gibi aksine artırdı. Sosyal medya kullanıcıları Afgan gazetecinin tutuklanmasını isterken, yapılan yorumlar sonrası "#SunatullahSaadatTutuklansın" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu.