Adrese teslim e-Devlet şifre başvurusu nasıl yapılır? 65 yaş üstü vatandaşlar için..

65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifrelerini almak için PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmaması adına adrese teslim şifre başvuruları hizmeti başladı.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlıların e-Devlet Kapısı üzerinden gereken işlemleri yapabilmeleri için şifre sahibi olmaları gerekiyor.

Kısıtlama nedeniyle PTT şubelerine gidemeyen vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi , 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik bilgileri paylaştı.

Peki adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır? İşte detaylar..

ADRESE TESLİM E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü kişiler uygulama kapsamında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini isteyebiliyor. Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor.

İlk olarak e-Devlet resmi sitesinden arama butonuna "Adrese Teslim Şifre Başvurusu"yazarak hizmete ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada bilgilendirme yazılarını okuduktan sonra "Devam et" seçeneğine tıklayınız. Şifre alacak olan vatandaşların sahip olduğu kimlik tipini seçmesi ve ardından gerekli bilgileri doldurması gerekmektedir.

Güvenlik resmindeki karakterler doğrulandıktan sonra tekrar "Devam et" butonuna basınız.

Daha sonra şifrenizin teslim edilmesini istediğiniz adresi seçtikten sonra iletişim bilgilerinizi girerek bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğinizi onaylayınız.

Son olarak "Başvur" butonuna basarak işlemi tamalayabilirsiniz. PTT Kargo ile gelen şifre zarfınızı teslim edildikten sonra şifrenizi aktifleştirmeniz gerekir.

E-DEVLET ADRESE TESLİM ŞİFRE BAŞVURU EKRANI