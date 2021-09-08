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Abdurrahman Dilipak çağrı yaptı: Aşı karşıtları "#Büyük Uyanış" adıyla miting yapacak...

Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul'da miting düzenleyecek. Mitingde konuşma yapacak olan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabında yaptığı çağrısında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. #Büyük Uyanış” ifadelerini kullandı.

Gündem 08.09.2021, 16:18 08.09.2021, 16:27
Abdurrahman Dilipak çağrı yaptı: Aşı karşıtları "#Büyük Uyanış" adıyla miting yapacak...

Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.

Dilipak'ın konuşma yapması bekleniyor

Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.

Dilipak çağrı yaptı

Dilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.

SEMA MARAŞLI, ERKAN TRÜKTEN VE BİLGEHAN BİLGE DE VAR

Etkinlik için yapılan afişlerde Sema Maraşlı, Erkan Trükten ve Bilgehan Bilge'nin de mitingde yer alacağı belirtildi.

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