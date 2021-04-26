ABD neden Ermenilere arka çıkıyor?

New York Herald gazetesi muhabiri H.Hepwort'un yazısı:

Ermeni sorunu, son yıllarda uluslararası platformda yer alan çok önemli bir konu hale gelirken, konu tarihsel mecrasından çıkarılarak, siyasallaştırılmıştır. Gerçekten de 24 Nisan 1915 tarihinde ne oldu? Neden, “soykırım” kavramını öne çıkarıldı? Bu konuyu özetlersek; Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’na katılınca, Ermenilerin bağımsız devlet kurma yolundaki özlemleri tekrar uyanmıştır. Türk Ordularının, Rus, İngiliz, Fransız orduları karşısında hiç tutunamayacağı ve savaş sonucunun kısa sürede alınacağı İtilaf devletleri tarafından hesap edilmiştir. 10 Ocak 1915 tarihinde, Türk Ordusu, Ruslar önünde Sarıkamış bozgununu yaşarken, ertesi ay, İtilaf Devletleri Çanakkale’yi aşarak kolayca İstanbul’a ulaşacaklarını planlamışlardır. Ama planlanan hesap tutmaz ve Çanakkale aşılamaz. Osmanlı Devleti bir ölüm kalım mücadelesi verirken, kendi vatandaşları olan Ermenilerin bu davranışları, savaşın başarılması için engel oluşturduğu gözlenmiştir. Ermenilerin savaş cepheleri etkileyebilecek bölgelerden çıkarılarak, o günlerde Osmanlı bölgesi içerisinde olan Irak ve Suriye’nin içlerine yerleştirilmelerine karar verilmiştir. 24 Nisan 1915 tarihinde, Osmanlı Hükümeti’nce 2345 Ermeni liderini ve ihtilalcisini Anadolu’da olaylara karıştıkları nedeniyle tutuklanmıştır. İşte, Ermeni diasporası, Her 24 Nisan geldiğinde; “Türkler, Ermeni Soykırımı” yaptılar, diye ayağa kalkarlar.



Konuya yansız olarak bakan yabancı tarihçiler ise konuyu belgeler üzerinden irdelemişlerdir. ABD’nin, 1915-1921 yılları arasında, ABD kaynaklarına bir göz atalım, hafızaları yoklayalım.

8 Haziran 1915 tarihinde, Amerika’da yayınlanan Ermeni ‘Arzk’ gazetesine ABD Başkanı Roosevelt’in yaptığı açıklama şöyledir:



“...Ben, bağımsız bir Ermenistan görmek isteğindeyim. Amerika’daki vatandaşlarınıza söyleyin, Ermeniler hürriyeti başkalarından beklemesinler. Hürriyetlerini kendi kendilerine elde edeceklerdir. Ermenilerin silah kullanma eğitimiyle uğraşmalarını öneriniz.”

Ermenilerin, “Mandaterlik” talebini yerinde inceleyen ve Sivas’da Temsilciler Meclisi Başkanı Mustafa Kemal ile tanışan General James Harbord, raporunda şunlara yer vermiştir;

“Ermeniler, Türklerle aynı manda altına konulursa ‘komşu’, Doğu Anadolu’da ayrı bir Ermenistan kurulduğunda ise, ‘rakip’ olacaklardır. Bu son durum gerçekleşmez ise, sınır olaylarının önü alınamayacaktır. Ancak tek bir mandaterliğin egemenliğinde bu tip sorunların ortadan kalkabilecektir” demiştir. Raporun sonunda, Ermenileri mandaterlerini savunmak ve himaye etmek için; 200.000 kişilik bir Amerikan Ordusu’na ve 5 yılda 756.014.000 Amerikan dolarına gereksinim olduğu belirtilmiştir.

Başkan Wilson, General Harbord’ın hazırladığı ‘Mandaterlik Raporu’nu 24 Mayıs 1920 tarihinde, ABD Senatosu’na sevk etmiştir. Raporun okunmasıyla beraber, Ermenistan’ın manda talebi, ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda derin ayrılıklara neden olmuştur. 29 Mayıs 1920 günü, Senatör Henry Cabot Lodge; ‘Manda yönetimini ret’ eden önerisinin gerekçesini şöyle açıklamıştır:



“...Manda girişimi, ABD’nin diğer ülkelere el koymasını yasaklayan ‘Monroe Doktrini’ne aykırıdır. Yardımseverliğe gelince, bunun önce yurtiçinde başarılması gerekir. Çok ciddi sorunları olan ABD’nin kendi yurttaşından bir başka devlet için fedakârca hizmet amacıyla vergi alması anayasaya aykırıdır. Zaten Ermeniler, dinleri özgürlüklerini korumak için manda yönetimi değil, yiyecek, teçhizat, cephane, borç para ve danışmanlık istemektedirler.”

1 Haziran 1920 günü, ABD Senatosu’nda Senatör Lodge’nin ‘Manda yönetimini ret’ önerisi görüşülmüştür. ABD Senatosu’nda, ‘Ermenistan’ın ABD’ce manda yönetimine alınması ve bölgeye asker gönderilmesi’ önerisi; 23’ü kabul, 21 çekimser olmak üzere 52 oyla ret edilmiştir. ABD Senatosu’nda alınan kararın metni şöyle bitiyordu; “Başkanın 24 Mayıs 1920 tarihli mesajıyla sunduğu Ermenistan Mandaterliği’nin Yürütme Organınca kabulün; Kongre, ret eder.



‘NewYork Herald’ gazetesinin Anadolu’ya gönderdiği özel muhabir George H. Hepwort, bölgede yaptığı inceleme gezisi sonunda, 40 sayfalık rapor hazırlamıştır. Raporda şu ifadelere yer vermiştir:

“Amerikan kamuoyunun genel görüşü ki, daha önceleri bu görüşü ben de paylaşıyordum; Türklerin, sebepsiz ve kışkırtma söz konusu değilken hareket ettikleri şeklindedir. Şimdi inanıyorum ki, Türkler Ermenilerin yaptıkları şekilde davransalardı, yeryüzünde bir tek Ermeni bırakmazlardı.”

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışından itibaren, hem İzmir’in işgalini hem de Ermenilerin yaptığı mezalime kayıtsız kalmamıştır. Sivas’ta Türk halkının davasında haklılığını, ABD temsilcisine kabul ettirdikten sonra, yabancı devlet adam ve yazarları, Türklerin Ermeni konusunda görüşlerini değiştirdiğini görülmüştür. Ne oldu da, her yıl, ABD başkanı “Soykırım” dedi mi, demedi mi? Diye, merak ediyoruz, Türk ve ABD’li monşerler, bu konuyu çok iyi bilirler.



1985 yılında, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, ‘Ermeni Soykırım İddiaları’nı tartışmak için Washington’da 69 tarihçi ve bilim adamını bir araya getirmiştir. Bu bilim adamlarının arasında sadece bir Türk bilim adamı Prof. Dr. Halil İnalcık vardı. Geriye kalanlar yabancı bilim adamlarıydı. Bilim adamının hazırladığı rapora bir göz atalım: “Ermeni soyundan bir buçuk milyon kişinin 1915–1923 arasında Türkiye’de uygulanan soykırımın kurbanları oldukları anlatımına karşıyız. Türklerin 1915–1923 tarihleri arasında böyle bir katliam yaptıkları konusunda, hiçbir kanıt yoktur.” Bu rapor, 1985 yılı Mayıs ayında New York ve Washington’da çeşitli gazetelerde yer almıştır.

Sonuç; Atatürk’ün, “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” şiarına tüm dünyanın dönmesi gerekir...