ABB Başkanı Mansur Yavaş genç girişimcilerle Silikon Vadisi modeli için bir araya geldi

Silikon Vadisi benzeri bir model oluşturarak dünya markası olma hedefiyle kentin farklı noktalarına teknoloji merkezleri kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, dijital yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma Merkezi, Bilkent Cyberpark ve TOBB Kreatif Endüstrileri Meclisi iş birliği ile Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” düzenlendi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan gençler, 36 saat boyunca kültür endüstrileri temalı NFT, oyun, sinema ve animasyon ürünü tasarlamak için geceli gündüzlü hem kendileriyle hem de rakipleriyle yarıştı.

DİJİTAL ÜRÜN GELİŞTİRİCİLERİ İLE SEKTÖRE MERAK DUYANLAR FİKİR ATÖLYESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

ABB ev sahipliğinde düzenlenen “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi”nde 11 takım Dijital Kültürel Girişimcilik İş Modeli ve sunum eğitiminin yanı sıra birebir mentorluk destekleriyle fikirlerini geliştirerek kültürel endüstri temalı oyunlar üretti. Farklı üniversite ve şehirlerden katılan, ağırlıklı olarak çocuk oyunları üreten yarışmacılar ürünlerini jüri karşısında sunumlarla detaylı olarak anlattı.

Etkinlik sonunda jüri değerlendirilmesi ile seçilen 3 ekip dereceye girerken Ankara Teknoloji Köprüsü’nde ofis ödülleri ve fikirlerinin gelişiminde motivasyon sağlayacak para ödülleri almaya hak kazandı.

YAVAŞ’TAN GENÇLERE SÜRPRİZ

Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde yarışma heyecanı yaşayan gençleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmadı. Yavaş, etkinlikte üretilen oyunlar hakkında takımlardan bilgiler alırken, dijital ve teknoloji sektöründe istihdam sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen gençlere önerilerde bulundu.

Gençlerin ortaya çıkardığı ürünlerin dünya çapında yayılmasının Türkiye’ye çok büyük faydası olacağını söyleyen Yavaş, “Ankara için vizyonunuz ne derlerse bilişim derim Ankara’daki vizyonumuz. Bilişim dünyasında hayal edemediğimiz yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bilişimin hem yaşantımızdaki konfora hem de ekonomiye yansıması lazım. Bunun da katma değeri Ankara’da üretebileceğimiz sanayi, siteler gibi veya organize sanayilerimizdeki tüm endüstriyel ürünlerin kat kat üzerinde sizin yaratabileceğiniz katma değerler. Bunun farkındayız ve biz daha fazla teşvik etmek istiyoruz. Ulus’ta yeni bir teknoloji merkezi daha açıyoruz. Ne kadar bilişim öğrencisi varsa okurken de bu işe dâhil olmasını buralarda kendilerini yetiştirmelerini arzuluyoruz. Bu konuda önleri açık ve masraftan da kaçmıyoruz” diye konuştu.

“FAALİYETLERİNİZİ BİZE BİLDİRİN BİZDE OSB’LERLE PAYLAŞALIM”

Dijital ürünlerine pazarda yer bulamadıklarını ve iş konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten gençlere OSB’ler aracılığıyla yardımcı olabileceklerini söyleyen Yavaş, “Biz OSB’lerle zaman zaman toplantı yapıyoruz. Onları sizlerden haberdar etmemiz lazım. Bundan sonra çalışmak istediğiniz, kendinizi yetiştirmek istediğiniz alanlarda gösterdiğiniz faaliyetleri buraya bildirin biz de OSB’lerle paylaşalım” dedi.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan teknolojik ve dijital etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirterek “Yine teknoloji dolu bir hafta sonu geçirdik teknolojinin de Başkenti Ankara’da. Bugün Dijital Kültür Fikir Yarışması’nda yaklaşık 36 saat boyunca farklı 11 takım yarıştı. Genç girişimcilerimizi Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde ağırladık. Güzel bir yarışma oldu ve kazananları tebrik ediyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecek” derken Bilkent Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, “Bugün bir yarışma düzenledik. Girişimciler ekipler hâlinde buradaydı ve fikirlerini hayata geçirmek üzere bizde onlara çeşitli destekler verdik. Ekipler uyumadan çok ciddi bir efor sarf ederek iş fikirlerini hayata geçirmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.