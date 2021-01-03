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75 milyon TL SMA hastası çocuklara’ kampanyası sosyal medyada gündem oldu

Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesi için sosyal medyada "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyası başladı. Türkiye'de bir numara olan gündeme ünlü isimler destek verdi.

Gündem 03.01.2021, 21:48 04.01.2021, 03:58
2012
75 milyon TL SMA hastası çocuklara’ kampanyası sosyal medyada gündem oldu

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 100 milyon TL, bir adet çeyrek bilete isabet edince 75 milyon TL’lik ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu’na kaldı.

Bu gelişmenin ardından “Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın” sesleri yükseldi. ’75 milyon’ sözcüğü 130 binden fazla kullanımla Türkiye’de bir numaralı sosyal medya gündemi oldu.

Sanatçılardan siyasetçilere birçok ünlü isim kampanyaya destek verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yasayla tedavileri için bağış kampanyası yürütülen yüzlerce SMA hastası çocuğun zor durumda kalacağı da dile getirildi.

Ünlü isimlerin konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: Kaynakların nereye kullanılacağı siyasi bir tercihtir. Milli Piyango’dan 75 milyon TL Türkiye Varlık Fonu’na değil SMA hastası çocukların tedavisine aktarılmalıdır.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL ile 2019 çekilişinde biletin sahibi ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Hazine'ye devredilen 70 milyon TL'lik büyük ikramiye, SMA Hastası çocuklarımızın tedavisi için harcansın.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Milli Piyango’dan 75 milyon TL Türkiye Varlık Fonu’na değil SMA hastası çocukların tedavisine aktarılmalıdır. Kaynakları kullanmak siyasi tercihtir. Tercih SMA hastası çocuklardan yana kullanılsın.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: SMA hastası yavrularımızın tedavisinde kullanılan yeni yöntemler devlet tarafından karşılanmıyor. Aileler de çocuklarına umut olabilmek için yardım kampanyaları düzenliyordu. Yeni çıkan yasa kapsamında artık kampanya yapmaları da engelleniyor. Şimdi bu aileler çocukları ile birlikte kaderiyle baş başalar. Mecliste Aile Bakanına elektrik faturalarındaki TRT payının #SMA hastası yavrularımızın tedavisinde kullanılmak üzere bir fona aktarılmasını teklif etmiştim, cevap vermemişti. Şimdi bir öneride daha bulunuyorum. Milli piyangonun Yılbaşı ikramiyesinin Varlık Fonuna aktarılan 75 milyon TL’si SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılmak üzere ayrı bir fona aktarılsın. Bu ailelere ve yavrularına bir umut verelim..

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu: SMA hastası yavrularımızın tedavi giderleri devletçe karşılanmıyor. Şimdi bu evlatlarımız için gerçekleştirilen kampanyalar da kanunla engellendi. O halde, Milli Piyango’nun yeni yıl çekilişinden Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon lira, SMA Hastası çocuklarımız için kullanılsın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! SMA Hastası evlatlarımızı kurtaralım.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın: Yeni yasa çıktı; SMA hastalarına valilik izni olmadan yardım toplamak yasaklandı! SMA hastaları ortada kaldı! Yılbaşı çekilişinde 4’te 3’ü (75 milyon) Varlık Fonu’na kalan büyük ikramiye, SMA hastaları için kullanılsın, ikramiye onlara çıkmış olsun.

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Can Cankesen: Milli Piyangonun yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL olan büyük ikramiyenin, 75 milyon TL'si Varlık Fonuna devredildi. Vatandaşa çıkmayan ve fona devredilen 75 Milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için harcanması 2021 yılının en güzel kararı olacaktır.

Muharrem İnce: Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın

Uğur Dündar: Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocuklarımızın tedavilerine harcansın

Dilek Kaya İmamoğlu: Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!

Sunay Akın: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺, SMA hastası çocuklarımızın tedavisine harcansın. En büyük varlığımız, çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olmalarıdır.

Başak Demirtaş: Yapısal ve kalıcı bir çözüm değil ama, ben de “Milli Piyango’dan Varlık Fonuna aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocuklar için kullanılsın” diyorum.

Nazan Öncel: Varlık fonuna aktarılan 75 milyon ne güne duruyor? SMA'ya aktarmak varken Milli Piyangoya aktarılması da yani ne bileyim…#SMA

Hayko Cepkin: Varlık fonuna aktarılan 75 milyon₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın…

Ahmet Mümtaz Taylan: Varlık fonuna aktarılan 75 Milyon ₺ SMA hastası evlâtlar için kullanılsın.

Nilgün Belgün: Varlık fonuna aktarılan 75 milyon tl SMA hastası çocuklar için kullanılacak gibi geliyor bana… Bunu kalben istiyorum

CEM YILMAZ: GELİN YAPIN BU İYİLİĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 Milyon TL SMA hastası çocuklar için kullanılsın. İkramiye SMA’lı çocuklara verilsin’ çağrısına yanıt veren ünlü komedyen Cem Yılmaz ise, “Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği” ifadelerine yer verdi.

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